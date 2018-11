Brasil desiste de sediar evento do clima em 2019

O Brasil anunciou nesta terça-feira, 27, que vai retirar sua candidatura para sediar em 2019 a Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP-25. O Itamaraty alegou como motivo "dificuldades orçamentárias" e o processo de transição de governo. Em janeiro, assume o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), crítico do Acordo de Paris, contra as mudanças climáticas.

Segundo o comunicado do governo, o País "se viu obrigado" a retirar a candidatura por causa das atuais "restrições fiscais e orçamentárias".

Na campanha, Bolsonaro disse que poderia sair do pacto climático por uma questão de "soberania". Segundo ele, o País teria de "pagar um preço caro" para atender às exigências do acordo. Isso motivou reações contrárias de defensores ambientais e entidades do agronegócio, que temem retaliação de importadores nesse cenário. A Conferência do Clima será realizada este ano na Polônia, no mês de dezembro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.