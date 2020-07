Brasil Central: Secretário participa de encontro na Rússia e busca novos mercados

Jader Afonso - (Foto: Divulgação)

O secretário executivo do Brasil Central, Jader Afonso, participou no início de julho (3/7) de um encontro na Rússia sobre processo eleitoral com representantes de 23 países. O objetivo do encontro foi observar e auditar a votação da emenda constitucional como prevê as nações unidas.

Representando o Consórcio Brasil Central, Jader pôde conhecer mais sobre o processo de votação na Rússia e as alterações constitucionais aprovadas pelo Parlamento Russo, quanto à transparência e legitimidade da votação. “O processo é muito bem planejado, padronizado, atendendo todas as regras de segurança e saúde exigidas, e com a facilitação para o eleitor cidadão”.

Segundo Afonso, para atender o problema decorrente da pandemia do Covid-19, “a Comissão Eleitoral estendeu o prazo de votação para sete dias, ao invés de apenas um dia, além de ter criado o voto via internet, tanto computador como celular, usando de toda tecnologia disponível para oferecer segurança, como certificação digital e blockchain, além do voto em casa em que funcionários da junta eleitoral vão até o eleitor colher o voto”.

Também foram realizadas reuniões de negócios com potenciais investidores russos, para investimentos nos Estados e no DF, que compõe o BrC, em áreas estratégicas como: carnes, petróleo, infraestrutura, energia, gás, fertilizantes, parcerias público-privadas e produção industrial, com foco no Programa de Desenvolvimento de Parcerias Internacionais, para atração de investimentos na região, já aprovado pelo Conselho de Administração e pelos governadores do Consórcio, no âmbito do Programa Brasil Central Global.

Nesse sentido, manteve reuniões Lidia Velezheva da Civic Chamber of the Russian Federation e Ella Pamfilova da Central Election Commission. Jader Afonso também concedeu entrevista para emissoras de TVs Russas, promovendo os atrativos comerciais e turísticos do Mato Grosso do Sul, além dos demais estados e Distrito Federal que integram o Consórcio.