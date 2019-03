Brasil assina acordo com Guarda Nacional em Nova York para treinamento militar

A Guarda Nacional em Nova York fará uma parceria com o Brasil para realizar missões conjuntas de treinamento e intercâmbio militar. Autoridades da Guarda Nacional disseram que o acordo foi assinado na quinta-feira em Manhattan pelo major general Raymond Shields, representante de Nova York, e pelo contra-almirante Guilherme da Silva Costa, representante das Forças Armadas brasileiras.

O acordo é o mais recente programa que une a Guarda Nacional do Estado com as Forças Armadas de países estrangeiros. Autoridades militares dos EUA dizem que a nação agora tem parcerias com 83 países. Fonte: Associated Press.