Brasil adianta expectativas de resultados da 10ª Cúpula dos Brics

Industrialização, novas tecnologias, crescimento inclusivo e a cooperação em temas de manutenção da paz e em assuntos de saúde, como a criação de uma plataforma de vacinação do bloco estão entre os temas que serão tratados na 10ª Cúpula do Brics, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, O encontro será nos dias 25 e 27 de julho, em Johanesburgo, na África do Sul, com presença dos cinco chefes de Estado do bloco.

Segundo o ministro Kenneth Félix da Nóbrega, diretor do departamento de mecanismos inter-regionais do Itamaraty, entre as iniciativas brasileiras no encontro, há uma grande expectativa para a assinatura de memorando de entendimento sobre uma parceria em aviação regional no Brics. O documento, segundo ele, prevê estruturação de uma malha mais eficiente entre os cinco países do bloco.

“A ideia é levar um plano que temos com os Estados Unidos para os Brics. Será um intercambio de boas práticas sobre como viabilizar uma malha mais densa. A ideia é trocar informações sobre marcos regulatórios, além de prospecção de mercado para aeronaves regionais", disse o ministro.

Outro resultado esperado pelo Brasil é o centro de pesquisas em vacinas do Brics. Voltado ao desenvolvimento de novas vacinas e à ampliação da capacidade de manufatura farmacêutica nos cinco países, o centro será construído na África de Sul, com financiamento integral da China. O Brasil é referência na vacinação contra a tuberculose.

Satélites

A cooperação sobre imagens de satélites sensoriais remotos dos países do Bricis também é esperada na 10ª Cúpula dos Brics. O acordo franquia o acesso a imagens de satélites dos Brics, que hoje, são adquiridas comercialmente. O acordo é visto como vantajoso para o Brasil que hoje compartilha imagens de satélites gratuitamente.

Os chefes de Estado dos cinco países-membros do bloco - que representam cerca de 23% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial - já confirmaram presença na reunião, onde serão tratados temas de cooperação econômica e desenvolvimento, entre outros.

Carne

Segundo Kenneth da Nóbrega, assuntos como o fim do embargo russo à carne suína e bovina do Brasil não fazem parte da agenda oficial do encontro, mas podem entrar na programação de reuniões bilaterais. O mesmo pode acontecer em relação à sobretaxa imposta ao frango brasileiro no início do mês passado pela China. Apesar disso, o Itamaraty diz que não há nada oficialmente marcado sobre esses temas.

No caso das carnes suína e bovina, desde o final do ano passado, as restrições foram anunciadas sob argumento de que haviam sido encontradas substâncias como estimulantes nos produtos brasileiros exportados para a Rússia.