Braga Netto está reunido com secretários de Segurança do Rio, Minas, SP e ES

A previsão é de que ao fim, o CML divulgue uma nota sobre o que foi discutido na reunião - Foto: Portal MixVale

O interventor federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro, general Walter Braga Netto, está reunido, na sede do Comando Militar do Leste (CML), no centro do Rio, com os secretários de Segurança Pública de São Paulo, Mágino Alves Barbosa Filho; de Minas Gerais, Sérgio Barboza Menezes; e do Espírito Santo, André de Albuquerque Garcia. Hoje (27), durante a coletiva no Centro de Comando e Controle, o general informou que integrantes dos serviços de inteligência também participariam do encontro.

O secretário de Segurança do Rio, general Richard Nunes, nomeado nesta terça-feira para o cargo, também participa do encontro. A previsão é de que ao fim, o CML divulgue uma nota sobre o que foi discutido na reunião.

Também hoje, o general Braga Netto almoçou, no prédio do CML, com o presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, desembargador André Fontes. O CML ainda não deu informações sobre o encontro.