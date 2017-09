Botafogo e Santos jogam neste sábado em busca de melhor posição na Série A

Botafogo e Santos fazem neste sábado (16), às 19h, no Engenhão (Estádio Nílton Santos), no Rio, uma partida importante para a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro: se vencer, o Santos ultrapassa o Grêmio e assume a vice-liderança; em caso de vitória do Botafogo, o time sobe da sétima para a quinta posição, no G6, na zona de classificação da Libertadores, tirando o Flamengo e o Cruzeiro do grupo dos seis mais bem classificados.

O Botafogo tem 34 pontos e está em sétimo lugar e o Santos, com 31, é o terceiro. O jogo é um dos que abrem a 24ª rodada, com Ponte Preta e Atlético GO fazendo a outra partida (21h), em Campinas (SP): a Ponte está em 13º lugar, com 28 pontos, e o Atlético GO é o último colocado, com 19. No primeiro turno, na 5ª rodada, Santos derrotou o Botafogo por 1x0, na Vila Belmiro, e o Atlético GO derrotou a Ponte Preta por 3x0, em Goiânia.

Neste domingo (17), jogam Avaí x Atlético MG; Grêmio x Chapecoense; Corinthians x Vasco; Vitória x São Paulo; Flamengo x Sport; Atlético PR x Fluminense e Cruzeiro x Bahia. Na segunda-feira (18), encerrando a rodada, o Palmeiras recebe o Coritiba, em São Paulo.

A classificação é a seguinte: 1º, Corinthians, 50 pontos; 2º, Grêmio, 43; 3º. Santos, 41; 4º, Palmeiras, 37; 5º, Flamengo, 35; 6º, Cruzeiro, 34; 7º, Botafogo, 34; 8º, Vasco, 31; 9º, Atlético PR, 31; 10º, Fluminense, 31; 11º, Atlético MG, 30; 12º, Sport, 29; 13º, Ponte Preta, 28; 14º, Avaí, 28; 15º, Bahia, 27;16º, Coritiba, 27; 18º, Chapecoense, 25; 19º, São Paulo, 24; 20º, Atlético GO, 19.

