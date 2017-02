Boston, Nova York e Filadélfia se preparam para nevasca e voos são cancelados

Uma forte tempestade se moveu rapidamente na região Nordeste dos EUA nesta quinta-feira, levando os residentes a se prepararem para uma nevasca e mais de 30 centímetros de neve. Companhias aéreas cancelaram milhares de voos por precaução.

Moradores de Boston, Nova York, Filadélfia, e Long Island acordaram com neve 24 horas depois de desfrutarem de temperaturas semelhantes as da primavera. De acordo com meteorologistas, o clima desta quinta-feira tem potencial para ser o mais intenso deste inverno, que na maior parte ficou sem neve.

Segundo o Serviço Meteorológico Nacional, a região de Boston e Maine oriental poderá ter até 45 centímetros de neve e um aviso de nevasca foi emitido para Long Island logo no início da manhã. A cidade de Nova York deve ter 30 centímetros de neve, enquanto a região da Filadélfia deve registrar a metade.

Autoridades alertaram para ventos fortes, inundações costeiras e quedas de energia. Várias escolas cancelaram as aulas nesta quinta-feira, incluindo Nova York, Filadélfia e Boston. Fonte: Associated Press

