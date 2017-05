Bosque dos Ipês inaugura feira de produtos orgânicos e naturais

Neste sábado, dia 13 de maio, o Shopping Bosque dos Ipês inaugura oficialmente a Feirinha de Orgânicos. Um novo projeto, que contará com 14 produtores locais e barracas de hortifrútis, mel, pães e artesanatos, tudo muito bem selecionado. “A ideia é reproduzir aquele ambiente de feira livre, onde o consumidor pode adquirir produtos saudáveis, pechinchar e ao mesmo tempo desfrutar do conforto e de outros serviços do Shopping”, esclarece Adriana Flores, superintendente do Bosque dos Ipês.

O espaço é uma parceria entre o Shopping Bosque dos Ipês, SEDESC (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia), Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) e AMI (Associação de Microempreendedores do MS). Todas as mercadorias orgânicas têm um certificado de autenticidade, liberado por uma empresa de auditoria.

Vanderlei Azambuja é um dos participantes da feira e presidente da Organocoop (Cooperativa dos Produtores Orgânicos da Agricultura Familiar de Campo Grande). Ele conta que os produtores tem a certificação há cinco anos e que ela só é emitida depois de um período de desintoxicação das propriedades. “O produto orgânico é resultado de técnicas 100% naturais e sustentáveis, por isso os auditores nos acompanham o ano todo para garantir que a mercadoria que vamos vender é autêntica e saudável”, explica o feirante.

Os visitantes comprarão diretamente dos produtores, com preços baratos e definidos por eles mesmos. “O primeiro período será de conquista, já que muitas pessoas não veem diferença ou não conhecem os benefícios dos produtos orgânicos”, afirma Rosa Maria, outra participante que também vende artigos derivados do cerrado e há anos frequenta feiras livres pela cidade. Ela garante que o novo projeto será um bom desafio e que já começaram com o pé direito. “O sonho de consumo da agricultura familiar é trabalhar assim, com conforto, organização e muita visibilidade”, finaliza.

Serviço: A Feirinha Orgânica será realizada todos os sábados, das 15h às 20h, no corredor do Fácil, localizado no segundo piso do Shopping. A entrada é gratuita e o pagamento das mercadorias é a vista(em dinheiro). O shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Novos Estados.

