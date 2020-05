Boris Johnson exorta comunidade internacional a trabalhar de forma coordenada

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, exortou a comunidade internacional a trabalhar de forma coordenada para combater a crise provocada pelo coronavírus. "Acredito que podemos superar este momento e conquistar uma recuperação forte, verde e justa", afirmou.

Já o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, lembrou que o país mobilizou US$ 4,9 bilhões para iniciativa do Fundo Monetário Internacional (FMI) voltada para redução da pobreza.

Além disso, Tóquio destinou US$ 100 milhões para o Fundo de Contenção e Alívio de Catástrofes, que fornece moratória de dívidas para economias mais vulneráveis.

"Precisamos considerar medidas adicionais", pediu Abe, voltando a reiterar compromisso com a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio em 2021.