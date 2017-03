Boris Johnson diz no Twitter que luta contra o terrorismo é de todos

A rede social Twitter desde ontem tem sido usada como uma forma de comunicação de políticos e líderes de organizações para expressar suas condolências aos britânicos, depois que um ataque terrorista matou três pessoas e deixou mais de 40 feridas no coração do poder de Londres nesta terça-feira. O secretário de Estado do Reino Unido, Boris Johnson, escreveu mais cedo que está com o "coração partido". Na postagem, Johnson também comentou que este não foi o primeiro ataque a Londres ou ao Parlamento e que não será o último, e que os valores do país vão prevalecer.

Johnson aproveitou a rede social para dizer que, apesar de o ataque ter ocorrido na Inglaterra, a luta contra o terrorismo é de todos os países. "Nações de todo o mundo estão enviando suas condolências para nós hoje. Esta é uma luta em que estamos todos juntos", afirmou.

