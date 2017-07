Bonito terá indicações do deputado Marcio Fernandes atendidas

Durante as sessões na Assembleia Legislativa, o deputado Marcio Fernandes (PMDB) solicitou ao Governo do Estado inúmeras reivindicações recebidas pelo parlamentar dos cidadãos bonitenses, que foram autorizadas durante as solenidades no 18º Festival de Inverno de Bonito, entre elas a construção de uma Unidade do Corpo de Bombeiros Militar e o recapeamento da MS-178 e MS-382.

Na justificativa de suas indicações, Marcio Fernandes relembrou o incêndio que teve dia 9 de fevereiro no município e que teve duração de quatro dias, onde queimou aproximadamente 39% dos 2.275 hectares do Banhado do Rio Formoso, acredita-se que o fogo tenha sido causado por raios. “Bonito é um grande patrimônio do nosso Estado, não podemos colocar em risco sua fauna e flora, além de toda população, por falta de estrutura, é inadmissível uma cidade reconhecida no mundo todo por suas belezas naturais, não ter uma unidade do Corpo de Bombeiros”, explica o deputado.

Outra indicação que será atendida pelo Governo do Estado, e uma das mais aguardadas pela população, é a recuperação da MS-178 via de principal acesso ao paraíso ecológico do Brasil, que abrange a "Estrada do Curê", pavimentação de cerca de 17km da MS-178 a BR-267 (Jardim-Porto Murtinho). Além da pavimentação do acesso a Gruta da Lagoa Azul (MS-382).

Para o parlamentar essas reivindicações atendem tanto a população Sul-Mato-Grossense, quanto os milhares de turistas que prestigiam Bonito, gerando empregos e aquecendo a economia do município.

