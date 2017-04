Bonito recebe veículo adquirido para transportar pacientes do SUS

Esta semana, o município de Bonito recebeu um veículo Onix 0KM, adquirido por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Amarildo Cruz (PT), com contrapartida da prefeitura. O recurso, no valor de R$ 30 mil é referente a 2016.

De acordo com o parlamentar, o veículo será utilizado para transportar pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). “Pelo menos 20 mil moradores de Bonito e região serão beneficiados com a aquisição do veículo. Alguns usuários do SUS precisam de atendimento médico mais complexo e esse automóvel ajudará na locomoção dessas pessoas”, destacou.

Em 2016, o deputado Amarildo Cruz contemplou 26 municípios de Mato Grosso do Sul com emendas parlamentares, dividindo os recursos entre 41 entidades, totalizando R$ 1,5 milhão. Os recursos foram destinados para instituições da área de assistência social, educação, saúde e segurança pública.

"Esse é um mecanismo que nós temos, de contribuir de alguma forma com o desenvolvimento dos municípios do nosso Estado. Como conhecemos de perto a realidade de cada região, podemos destinar o recurso para aquilo que realmente beneficie a população local e isso é extremamente gratificante para nós, deputados estaduais", finalizou o parlamentar.

