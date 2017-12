Bonito promete agitar a chegada de 2018

Para começar 2018 com pé direito, nada melhor que passar a virada de ano na sexta edição do Réveillon Bonito Boutique. - Divulgação

Bonito-MS é uma das rotas turísticas mais procuradas do Brasil. Quem quer um destino cheio de beleza para aproveitar o fim do ano. vai encontrar também uma festa que promete ser inesquecível. Para começar 2018 com pé direito, nada melhor que passar a virada de ano na sexta edição do Réveillon Bonito Boutique.

A combinação de serviços de excelência e infraestrutura para ninguém botar defeito é a junção perfeita para uma noite única que será realizada no espaço de eventos Estação Caxara, a casa comporta até 2 mil pessoas.

Um passaporte para felicidade. A cada edição, o Réveillon Bonito Boutique supera as expectativas. Gente bonita, serviços de primeira e boa música embala quem procura o que há de melhor em um só lugar.

O público poderá contar com um atendimento diferenciado no sistema open bar e open food que contará com ilha de frios, caldos, canapés e mesa de frutas. Já na área de bangalô, o público terá algumas bebidas diferenciadas e Buffet Subway.

Véspera

A organização do evento também vai realizar este ano a 12ª edição do famoso Pagode do Bêbado, open bar que terá duração 6 horas das 12h às 18h no dia 30 de dezembro.