Bonito decreta carnaval de 5 dias sem venda de bebida em recipientes de vidros e festa na praça

Tradicional destino turístico de Mato Grosso do Sul, Bonito, a 278 km de Campo Grande, decretou cinco dias de carnaval neste ano, proibiu venda de bebidas em recipientes de vidro no entorno do espaço destinado ao evento e também a realização de festas na Praça da Liberdade e na principal avenida do município.



Conforme o decreto publicado na edição desta terça-feira (21) do Diário dos Municípios, o Ecofolia Carnaval da Natureza será realizado na avenida Eron do Couto, Vila Planalto,

a um raio de 100 metros no seu entorno.



As festas serão nas noites dos dias 24, 25, 26, 27 e 28 e haverá ainda duas matinês, nas tardes de domingo e terça. Serão 15 pontos fixos de comércio no entorno do espaço de eventos e 40 ambulantes.



Estão proibidos ambulantes e festas em torno da Praça da Liberdade, ao longo da avenida Coronel Pilad Rebuá e da Eron do Couto.



A prefeitura limitou ainda espaço para cadeiras em comércios da cidade e decretou como mão dupla, de 23 de fevereiro a 1º de março de 2017, a circulação na rua Cândido Luiz Braga.

