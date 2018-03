Bonito já tem maioria dos atrativos em pleno funcionamento após as chuvas de fevereiro

O presidente do Conselho Municipal de Turismo de Bonito (Comtur), Cícero Peralta, também confirma que os atrativos já estão quase todos funcionando na normalidade - Foto: @visitmsoficial

O município de Bonito, importante destino turístico de Mato Grosso do Sul e referência em ecoturismo do Brasil, já está com quase todos os atrativos liberados após as chuvas que causaram transtornos na cidade no dia 19 de fevereiro. Segundo a Prefeitura foram cerca de 250mm de chuva na área urbana em cerca de 12 horas, o que ocasionou transbordamento dos rios que margeiam a cidade.

Segundo o secretário de turismo de Bonito, Augusto Mariano, a situação foi pontual. “Bonito está situado no meio de um vale e tem dois rios importantes que não suportaram o volume de chuva e alguns passeios tiveram que ser cancelados por questão de segurança. Mas há muitas outras opções de passeios, como grutas, cachoeiras – entre elas a Boca da Onça que está belíssima com o volume d´água -, as próprias nascentes que estão intactas, atrativos urbanos e muitos outros lugares que só fecharam pontualmente, como já acontece quando chove normalmente. Levamos muito a sério o Sistema de Gestão de Segurança, então o turista pode vir pra Bonito tranquilamente porque tem muita opção além dos passeios que estão em observação”, ressalta.

O presidente do Conselho Municipal de Turismo de Bonito (Comtur), Cícero Peralta, também confirma que os atrativos já estão quase todos funcionando na normalidade. “Os rios mais prejudicados foram o Formoso e o Mimoso, e na última reunião do Comtur, onde a Associação de Atrativos Turísticos de Bonito e Região (Atratur) tem assento, foi informada a situação de cada um, já que grande parte dos atrativos é em propriedade particular. Quase todos já estão em pleno funcionamento. Estamos monitorando e até meados deste mês, muito provavelmente estaremos 100% restabelecidos. O turista pode falar com um agente de viagens que ele indicará as várias opções de atrativos em pleno funcionamento. Vale lembrar também que as estradas que foram danificadas pelas fortes chuvas, estão tendo uma atenção especial e sendo priorizadas por parte do Poder Público em parceria com a iniciativa privada”, avalia Peralta.

Emergência e segurança

O Governo do Estado reconheceu situação de emergência em vários municípios afetados pelas chuvas dos últimos dias em Mato Grosso do Sul. Bonito está entre eles para que também receba recursos federais e possa recuperar os danos públicos nas áreas urbanas e áreas vulneráveis.

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil implantou neste ano um sistema de alerta de desastres naturais via SMS para garantir segurança à população. Para se inscrever e ser alertado, basta enviar uma mensagem de texto pelo celular para o número 40199 com o CEP da região em que você se encontra.