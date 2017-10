Bonito entra para roteiro de Corona em viagem que reúne o melhor do verão brasileiro

As belezas naturais de Bonito chamaram a atenção da cerveja Corona que incluiu a cidade entre os destinos da Corona Summer Trip. A cerveja Corona acaba de abrir uma seleção para escolher um sortudo que vai aproveitar a melhor viagem de verão do Brasil, passando pelos pontos turísticos mais desejados do país com destino à festa de Réveillon dos sonhos, que acontece nos melhores destinos do Nordeste. Bonito é a quarta parada do roteiro dos viajantes depois de Ilhabela, Paraty e Angra dos Reis. De lá, os sortudos seguem para a Chapada dos Veadeiros.

?Além de conhecer os destinos mais desejados do verão brasileiro, os escolhidos ainda contarão com uma programação especial, repleta de experiências e atividades, assim como uma festa de Réveillon nos melhores destinos do Nordeste, para iniciar 2018 em um clima leve e repleto de boas vibrações.

A seleção para a Corona Summer Trip começa hoje, pelo site http://summertripcorona.com/. Para participar basta responder a pergunta: “O que você faz para aproveitar mais a vida ao ar livre?”. O escolhido para viver a melhor viagem de Réveillon de 2018 será divulgado no início de dezembro.