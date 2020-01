Bonito é eleito o Melhor Destino de Ecoturismo do Brasil pela 16ª vez

Suas principais atrações são as paisagens naturais, as flutuações e mergulhos em rios de águas cristalinas, cachoeiras, grutas, cavernas e dolinas - Foto: Divulgação

Pela 16ª vez Bonito é eleito o “Melhor Destino de Ecoturismo” do Brasil, prêmio da revista especializada Viagem e Turismo. Dessas premiações, o destino não participou apenas da primeira edição e por 14 anos consecutivos foi o vencedor na categoria. A região Bonito-Serra da Bodoquena tem o turismo como principal atividade econômica e é comprometido com a busca constante de interferência mínima na natureza.

Para o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), Bruno Wendling, esta é uma conquista do trade turístico. “Esse prêmio é resultado da profissionalização do trade. A região de Bonito – Serra da Bodoquena continua sendo o melhor destino de ecoturismo do país pelas boas práticas adotadas pelo destino e pela capacidade que ele tem de manter a conservação dos seus atrativos naturais. Ficamos muito felizes que a imagem do Mato Grosso do Sul está cada vez mais em evidência e consolidada no mercado nacional e internacional. Esta semana, por exemplo, Bonito foi destaque da Embratur na feira internacional New York Times Travel Show, uma das mais importantes das Américas e isso é também resultado de muito trabalho. Bonito e região estão de parabéns”, enaltece.

Há 18 anos o “Melhor de Viagem e Turismo 2019/2020” se mantém como um dos mais relevantes prêmios do turismo brasileiro. A escolha do melhor de cada categoria, que contempla destinos, produtos e serviços relacionados ao setor de viagem e turismo tanto nacionais quanto internacionais é feita pelo público leitor e júri especializado da revista, publicada pela Editora Abril. Confira todos os 24 vencedores do prêmio clicando aqui.

Turismo Responsável

Localizado há cerca de 280 km de Campo Grande, Bonito se tornou referência mundial em turismo responsável e sustentável. Considerado polo de ecoturismo, o município destaca-se como o principal da região Bonito – Serra da Bodoquena, que é destino de ecoturismo e turismo de aventura. Suas principais atrações são as paisagens naturais, as flutuações e mergulhos em rios de águas cristalinas, cachoeiras, grutas, cavernas e dolinas.

A preservação ambiental, a gestão pública focada na sustentabilidade e a capacidade de carga controlada são destaques do destino. O voucher único, sistema desenvolvido pelo município de Bonito para monitoramento da capacidade de carga e que é modelo no mundo todo, é um dos responsáveis pela organização da atividade aliado à profissionalização da gestão e equipamentos turísticos.