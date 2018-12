Bonecos da turma da Mônica, As Princesas, Homem de Ferro e outros vão desfilar na Cidade do Natal

IMG-20181230-WA0046

A programação da Cidade do Natal continua a todo vapor esta semana. Para segunda-feira (31), foi preparado para as crianças, o desfile dos bonecos que estarão circulando pelo local e interagindo com o público.

Ao todo são 16 bonecos, entre eles: Homem de Ferro, Hulk, Lool, As Princesas, Os Incríveis, Patrulha Canina Pj Masks, Minions, Meu Malvado favorito, Frozen, Toy Store, Homem Aranha, Capitão América, Bem 10, 4Brancos, Mickey Minie, Luna, Lady Bug e outros Super Heróis.

A Cidade do Natal fica aberta todos os dias, até o dia 6 de janeiro de 2019, das 17 horas às 23 horas.

Cidade do Natal

A Cidade do Natal deste ano conta com uma ampla área kids, artesanato e a presença do Papai Noel todos os dias, das 17 horas às 23 horas. A decoração é toda inspirada no tema Ramos da Fé, da luz, da luminosidade, com o tradicional presépio instalado logo na entrada da Cidade do Natal.

A praça de alimentação ganhou um pergolado que, além de um charme especial, protegerá as famílias nos dias chuvosos. Os preços vão de R$ 3, a R$ 26, oferecendo lanches, salgados, comidas e sobremesas.