Bonde de Santa Teresa reduz horário de funcionamento durante carnaval

O tradicional Bonde de Santa Teresa, atração turístico do bairro do centro do Rio de Janeiro, vai reduzir o horário de funcionamento durante o carnaval, devido à programação de desfiles de blocos de rua. O esquema especial entra em operação neste sábado (18), quando em vez de circular das 10h às 18h, funcionará apenas entre 13h e 18h. No sábado de carnaval (25), o bondinho também funcionará das 13h às 18h.

De acordo com a Secretaria de Estado de Transportes, a circulação reduzida dos bondes tem por objetivo garantir a segurança e a tranquilidade dos foliões, uma vez que o trajeto entre os largos da Carioca e dos Guimarães, é o mesmo de vários blocos de rua.

O Bonde de Santa Teresa normalmente não circula nos domingos e feriados e, na semana do carnaval, além do feriado de terça (28), também não vai funcionar na sexta-feira (24) e na quarta-feira (1°). Na segunda-feira (27), o bondinho vai circular apenas pela manhã, das 8h às 14h.

Para andar no bonde de Santa Teresa, que parte de 15 em 15 minutos, os usuários pagam tarifa de R$ 20. Têm gratuidade garantida moradores cadastrados previamente, estudantes da rede pública uniformizados e com cartão escolar, pessoas acima de 65 anos e portadores do Vale Social.

