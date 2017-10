Bombeiros tentam há 3 dias conter incêndio em Nova Friburgo

Há três dias bombeiros tentam conter um incêndio que consome as matas de Nova Friburgo, município do Rio de Janeiro localizado na Região Serrana. Ontem, o principal ponto turístico da cidade, o teleférico que leva pessoas para um complexo de boliche, restaurantes e mirante, teve que ser fechado para que os bombeiros pudessem trabalhar no combate ao fogo e evitar que chegasse à cidade.

Nova Friburgo tem recebido ajuda das corporações de cidades vizinhas, informou o dono do teleférico, Rodolfo Acri. Ele lamenta o desastre ambiental que o fogo está provocando. "O maior prejuízo é o ambiental, mas assim que chover vamos jogar 10 mil sementes para recuperar a mata."

Ele disse que a cidade está superlotada e os hotéis cheios, mas que os bombeiros estão tentando amenizar os transtornos e usando abafadores para evitar que o fogo chegue perto da área metropolitana.

Segundo a edição do início da tarde do RJ TV, 40 bombeiros estão trabalhando para debelar as chamas e dois helicópteros do Grupamento de Operações Aéreas já estão no local. O problema, segundo os bombeiros, é que o vento espalha as chamas e aumenta o número de focos na mata.

