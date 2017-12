Bombeiros tentam conter fogo em galpão em Osasco

O fogo começou por volta da 1h30 da madrugada e foi contido por 20 viaturas do Corpo de Bombeiros depois de sete horas. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, não houve vítimas - Foto: Rapidonoar

Pelo menos 20 viaturas do Corpo de Bombeiros trabalham desde as 13h20 para combater um incêndio no Centro de Distribuição de um supermercado, localizado na Avenida Doutor Alberto Jackson Byington, à altura do número 3.077, no bairro Jardim Santa Fé, na cidade de Osasco, região metropolitana de São Paulo. Até o momento, não há notícia de vítimas, informa o Corpo de Bombeiros.



Mais cedo, outro incêndio atingiu um galpão que continha isopor e borracha, na Rua Pascoal Gomes de Lima, 394, no Tremembé, zona norte da capital paulista.



O fogo começou por volta da 1h30 da madrugada e foi contido por 20 viaturas do Corpo de Bombeiros depois de sete horas. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, não houve vítimas.