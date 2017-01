Bombeiros retomam buscas por homem desaparecido durante chuva em São Paulo

Os bombeiros retomaram hoje (17), às 7h, as buscas por Odair José Chagas, de 38 anos, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele estava com a esposa quando o carro foi arrastado pela enchente e caiu no Córrego Taboão na noite de domingo (15). Após buscas, o Corpo de Bombeiros encontrou o veículo com o corpo da analista contábil Maria Santos Chagas, de 39 anos, às 4h30 de ontem (16).

Depois que familiares e vizinhos comunicaram o desaparecimento do marido de Maria, os bombeiros fizeram uma varredura ontem à noite em todo o córrego Taboão, que desemboca no Rio Tietê, buscando o corpo, mas não encontraram.

Em Guarulhos, no domingo, o Córrego Taboão transbordou e atingiu vários bairros, principalmente o Jardim Santa Emília. A capital paulista registrou, no nesno dia, o transbordamento do Córrego Paciência, na zona norte, às 23h, do Córrego Tremembé, na zona norte, à meia-noite; e do Córrego Franquinho, na zona leste, à meia-noite e meia.

No município de São Paulo, os bombeiros atenderam 34 chamadas de ocorrências relacionadas à chuva, como de pessoas ilhadas. O Centro de Gerenciamento de Emergências registrou seis pontos de alagamento intransitáveis.

