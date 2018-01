Bombeiros retomam buscas por banhista desaparecido no Leme; cicliovia é reaberta

O comunicado informava que ondas de até 2,5 metros de altura poderiam atingir o litoral do estado do Rio - Foto: Estadão

Equipes do Grupamento Marítimo de Salvamento (G-Mar) do Corpo de Bombeiros retomaram as buscas, por volta das 7 horas, ao jovem Luiz Fernando M. Borges, de Minas Gerais, que desapareceu no mar neste domingo (28) na Praia do Leme, zona sul do Rio.

Os guarda-vidas contam com apoio de um helicóptero e de motos aquáticas. Por ser de fora do Rio, o rapaz desconhecia o perigo no mar e acabou sendo arrastado pela correnteza. Dois outros rapazes que também foram arrastados na hora, foram retirados do mar pelas equipes do G-Mar.

A Marinha do Brasil emitiu na última sexta-feira (26) um aviso de ressaca nas praias do litoral Sul e Sudeste do país. O comunicado informava que ondas de até 2,5 metros de altura poderiam atingir o litoral do estado do Rio. O aviso foi desfeito no final da noite de ontem (27), quando as ondas começaram a diminuir de intensidade.

De acordo com o Grupamento Marítimo, as praias de mar aberto, que vão do Leme ao Pontal, no Recreio dos Bandeirantes ainda estão com bandeira vermelha, indicando perigo, devido à presença de valas e correntes.

Somente neste domingo, 312 pessoas foram salvas pelos guarda-vidas nas praias que vão do Flamengo ao Recreio dos Bandeirantes. Apenas Luiz Fernando Borges continua desaparecido.

Ciclovia liberada

A Ciclovia Tim Maia foi reaberta às 6h30 de hoje, no trecho entre os bairros de São Conrado e a Barra da Tijuca. A via estava interditada desde sábado, em função das fortes ondas que batiam nas pedras colocando em risco os pedestes.

A prefeitura do Rio determinou a interdição da via às 17h45m de sábado, após registrar ondas de mais de 2 metros de altura e período de pico, acima de 15 segundos. As condições do mar acionaram um dos protocolos utilizados para fechamento da ciclovia.