Bombeiros mapeiam Parque Nacional de Brasília após incêndio

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Parque Nacional de Brasília nesta quarta-feira, 30. O fogo teria começado no início da manhã, e foi controlado e extinto por uma equipe de pelo menos 30 bombeiros. Segundo o corporação.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal conseguiu controlar e extinguir o fogo por volta das 21h. A medição da área atingida seria feita nesta quinta-feira, 31, pela manhã, mas houve uma reignição do fogo e os bombeiros tiveram que voltar ao local para apagar o novo foco.

A umidade do ar está baixa na região de Brasília, o que pode ter sido um fator a mais para a propagação do fogo, constatou um porta-voz da operação do Corpo de Bombeiros. Segundo o portal Climatempo, a umidade do ar na capital federal está em torno dos 32%. As causas do incêndio ainda serão investigadas pela perícia.

Ainda segundo relato do Corpo de Bombeiros, todos os anos ocorrem incêndios no Parque Nacional de Brasília, também conhecido como Água Mineral. A área é uma unidade de conservação e proteção natural e fica muito perto da asa norte da capital federal.

