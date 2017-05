Bombeiros localizam 9 pessoas perdidas na Cantareira

O Corpo de Bombeiros de São Paulo resgatou nove pessoas que se perderam em uma mata na Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo, na manhã deste domingo. Outras duas pessoas ainda não foram localizadas pelas autoridades.

Segundo a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, o grupo foi em um passeio no Parque da Cantareira e, num determinado momento da caminhada, percebeu a falta de um integrante. Sendo assim, eles resolveram se dividir para procurá-lo, no entanto, todos acabaram se perdendo na mata.

A ocorrência foi registrada às 8h40 deste domingo justamente por uma pessoa do grupo. As primeiras sete pessoas foram localizadas pouco antes do meio-dia. Outras duas pessoas conseguiram chegar até a equipe dos bombeiros perto das 13h30. Um helicóptero e três viaturas seguem o trabalho de buscas.

Veja Também

Comentários