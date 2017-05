Bombeiros localizam 11 pessoas perdidas na Cantareira

O Corpo de Bombeiros de São Paulo resgatou 11 pessoas que se perderam em uma mata na Vila Nova Cachoeirinha, Zona Norte de São Paulo, na manhã deste domingo.

Segundo a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, o grupo foi em um passeio no Parque da Cantareira e, num determinado momento da caminhada, percebeu a falta de um integrante. Sendo assim, resolveram se dividir para procurá-lo, no entanto, todos acabaram se perdendo na mata.

A ocorrência foi registrada às 8h40 deste domingo justamente por uma pessoa do grupo. Um helicóptero e três viaturas foram acionadas para as buscas. As primeiras sete pessoas foram localizadas pouco antes do meio-dia. Outros dois indivíduos conseguiram chegar até a equipe dos bombeiros perto das 13h30. Os últimos dois integrantes do grupo foram resgatados às 15h.

