Bombeiros impedem homem de se jogar de torre elétrica

Um homem ainda não identificação subiu em uma torre elétrica na Avenida Bom Pastor no jardim Tarumã na tarde de hoje (23).

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estavam no local tentando convencer o rapaz a descer. De acordo com informações da polícia, é de que a namorada do rapaz teria terminado o relacionamento, e por esse motivo o jovem tentou se matar.

Após um tempo de diálogo, os Bombeiros convenceram o rapaz a descer da torre em segurança.

O local ficou cercado por polulares, e a policia teve que bolquear o tráfego de veículos no local. A torre tem aproximadamente de 12 á 15 metros de altura.

