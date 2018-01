Bombeiros fazem busca a banhista desaparecido na praia do Leme

O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro confirmou que estão sendo feitas buscas a um banhista desaparecido na tarde de hoje (28) na Praia do Leme, zona sul da cidade. Pelo menos outros dois banhistas foram resgatados por uma equipe de salvamento da corporação, com a ajuda de um jet ski e de um bote.

O balanço completo dos casos de afogamento nas praias cariocas neste domingo e a identidade das vítimas ainda não foram divulgados pelos bombeiros.

Desde as 10h de sexta-feira (26) e até as 22h de hoje está em vigor o aviso de ressaca emitido pela Marinha do Brasil. Segundo o comunicado, ondas de até 2,5 metros podem atingir o litoral carioca.