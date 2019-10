Bombeiros encontram turistas que estavam desaparecidos na Chapada

O Corpo de Bombeiros de Goiás confirmou hoje (22) que localizou o grupo de cinco turistas que estava desaparecido no parque da Chapada dos Veadeiros.

Cerca de 21 militares estavam envolvidos nas buscas que começaram ontem. O coronel Fernando Augusto Caramaschi de Mello, assessor de imprensa da corporação, ouvido pelo Programa Revista Brasil, da Rádio Nacional de Brasília, disse que o grupo formado por turistas de Brasília planejou fazer uma caminhada de 50 quilômetros, por uma trilha não catalogada, com previsão de retornar no domingo (20) à noite. Segundo o coronel, o Corpo de Bombeiros foi acionado ainda no domingo e, imediatamente, deu início à operação para localizar o grupo.

Hoje, de acordo com os Bombeiros, o grupo foi encontrado em um local de difícil acesso e foi avistado pelos militares que estavam no helicóptero da corporação. Os turistas foram identificados como: Maria de Cássia Ferreira Sanches, Gustavo Bacelar, Mauro César, Aline Ferreira e Juliana Silva.