Bombeiros encontram corpos de mulheres decapitadas em Fortaleza

O Corpo de Bombeiros localizou, nesta sexta-feira, 9, os corpos das três mulheres que foram torturadas, mortas e decapitadas em Fortaleza, no Ceará. Por volta das 8 horas, a equipe de mergulhadores e de busca encontrou os corpos das jovens identificadas como Nara Alyne Mota de Lima, Darciele Anselmo de Alencar e Ingrid Teixeira Pereira. Os cadáveres estavam na área do mangue próximo ao Liceu da Vila Velha, na zona oeste de Fortaleza.

O crime, que ocorreu há uma semana, no dia 2, foi filmado pelos próprios executores e postado nas redes sociais. As buscas já duravam cinco dias.

As três mulheres foram sequestradas na noite do dia 1º e levadas para o mangue do Rio Ceará, localizado entre os bairros Vila Velha e Barra do Ceará, local onde teriam sido torturadas pelos assassinos.

No vídeo, uma delas, sob ameaça, diz que "rasgou a camisa" da facção Comando Vermelho (CV) e passou para o lado da facção Guardiões do Estado (GDE). Familiares das vítimas negaram, em depoimento, qualquer envolvimento dela com o crime organizado.

Mesmo implorando para que poupassem a sua vida, a jovem é executada com um tiro no rosto. Em seguida, um dos assassinos corta a cabeça dela com um facão. Na mesma cena, outro bandido mostra as três cabeças já decapitadas e joga nas águas do mangue, comemorando as mortes.