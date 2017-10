Bombeiros e PMA intensificam trabalho para controlar incêndio no Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema

Campo Grande (MS) – Duas equipes formadas por nove militares do Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul, Naviraí, Nova Andradina e Ivinhema trabalham para controlar as chamas que atingem o Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema. O incêndio, provocado por causas naturais, teve início na sexta-feira (13.10) na região do Parque.

Ao tomar conhecimento do fogo, o guarda-parque do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) que atua no local acionou os bombeiros de Fátima do Sul, que foram ao Parque no sábado (14.10). A área atingida pelas chamas é distante da sede da Unidade de Conservação e de difícil acesso. Entre domingo e hoje (16.10), mais militares foram designados para o controle do incêndio e atuam sob o comando do tenente Henrique, do Corpo de Bombeiros de Dourados. Também hoje, a Polícia Militar Ambiental (PMA) destacou homens para auxiliar nos trabalhos na região.

A estimativa do Imasul é de que, até o momento, as chamas tenham destruído 5 mil hectares de vegetação. O trabalho de controle do incêndio continua no Parque, a fim de evitar que o fogo avance em outras direções. Segundo os militares, a distância, o difícil acesso e o vento forte dificultam o trabalho. A expectativa é de que a chuva prevista para cair entre quarta e quinta-feira contribua para o efetivo controle das chamas.

Marcelo Armôa, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)

Foto: Divulgação