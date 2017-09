Bombeiros e Imasul mobilizam equipes para controlar incêndio em plantação de eucalipto em Ribas do Rio Pardo

Campo Grande (MS) – Equipes do Corpo de Bombeiros e técnicos do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) foram deslocados no final da tarde desta quarta-feira (13.9), para trabalhar no controle a um incêndio que atingiu uma área de floresta de eucalipto na Fazenda Boi Preto, em Ribas do Rio Pardo. Ainda não se sabe como o fogo teria começado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Água Clara também foi mobilizada para orientar os motoristas que trafegam pela BR-262, que corta o Estado no sentido Leste/Oeste e é um dos caminhos utilizados para a região de São Paulo. A PRF orienta os motoristas a dirigirem com cuidado no trecho ente Ribas do Rio Pardo e Água Clara. Caso a visibilidade não esteja boa, a recomendação é de que os condutores aguardem até as condições melhorarem.

A Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Famíliar (Semagro), recebeu informações de que a Reflore/MS já teria mobilizado equipe de combate a incêndios florestais e está acompanhando de perto, bem como a prefeitura de Ribas do Rio Pardo e proprietários rurais da região.

O Governo do Estado reforça que está sendo feito todo o empenho necessário para o controle do fogo, bem como do tráfego na região para que sejam evitados acidentes e preservada a segurança da população.

Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)

Veja Também

Comentários