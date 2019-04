Bombeiros dizem que conseguiram impedir colapso total da Catedral de Notre-Dame

Bombeiros que combatem as chamas no incêndio na Catedral de Notre-Dame, em Paris, disseram no começo da noite desta segunda-feira, 15, que conseguiram salvar a igreja medieval da destruição total. O governo francês ainda evita confirmar que a catedral medieval está fora de perigo, mas mostra um "otimismo cauteloso".

Segundo os bombeiros, o combate às chamas na última 1h30 era crucial para impedir o desabamento da torre norte do edifício, o que foi feito com sucesso.

O ministro do Interior francês, Christophe Castaner, disse que está mais otimista do que há algumas horas sobre a possibilidade de salvar a estrutura da Catedral de Notre-Dame. Ainda de acordo com ele, serão necessárias mais três ou quatro horas para concluir o controle das chamas.

Sobre declarações dos bombeiros que atuam no local de que o colapso total da catedral foi impedido, fontes do governo francês dizem estar "cautelosamente otimistas". O trabalho de resfriamento da estrutura do edifício, dizem elas, será crucial.

Incêndio começou em área que passava por restauração

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo pode estar relacionado a obras de restauração que estavam sendo feitos no edifício, que começou a ser construído em 1163. A polícia de Paris, no entanto, diz que é cedo para identificar as causas do incêndio e não há registro de vítimas.

A Promotoria anunciou a abertura de uma investigação para determinar as circunstâncias do incêndio, que começou às 18h30 locais (13h30 em Brasília).

"Agora começamos uma missão de tentar salvar as preciosas obras de arte e estamos dando prioridade de ampliar a segurança nas imediações para proteger os turistas e os vizinhos dos riscos de desmoronamento", acrescentou o vice-prefeito a um canal de TV.

A Diocese de Paris disse que o incêndio destruiu a parte mais antiga da igreja, cuja maior parte do material era de madeira, entre eles o pináculo central.

"Não vai sobrar nada da estrutura (do teto), que data do século 19 de um lado e do 13 de outro", disse o porta-voz da catedral, André Finot.

Restauração custava R$ 26,8 milhões

A catedral passa por um processo de restauração em sua torre estimado em US$ 6,8 milhões (R$ 26,8 milhões). Seria feita uma renovação no pináculo de 250 toneladas de chumbo que ficava no topo da principal torre. O fogo teria começado no sótão, na base da torre, de onde podem ser vistas saindo chamas e fumaça preta. Imagens de TV mostram que as chamas se projetam muito acima da construção.

A prefeitura de Paris isolou o local e está montando um grande efetivo para combater as chamas. A catedral, do século 12, é um dos principais pontos turísticos da cidade e ficou famosa por ser o cenário do clássico romance de Victor Hugo O Corcunda de Notre-Dame.

Ela recebe uma média de 13 milhões de visitantes ao ano. As chamas atingem principalmente a nave principal da catedral gótica. Incrédulos, pedestres pararam ao longo do Rio Sena, que margeia a catedral, para acompanhar o incêndio. (Com agências internacionais)