Bombeiros divulgam balanço da Operação Muzema

Em balanço divulgado hoje (12), quando se completam 30 dias do desabamento de dois prédios do Condomínio Figueiras do Itanhangá, na comunidade da Muzema, em Jacarepaguá, zona oeste da cidade, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) informou que a Operação Muzema teve início com o acionamento do órgão, às 6h46 do dia 12 de abril passado.

O primeiro atendimento no local foi feito pelos militares do quartel de Jacarepaguá. Ao chegarem, os bombeiros se depararam "com dois prédios já colapsados e com populares tentando socorrer algumas pessoas, entre elas, duas vítimas já em óbito, sendo uma criança e um adulto".

Foram mobilizados no trabalho de resgate mais de 100 militares por dia, além de aeronaves, drones, viaturas de remoção de cadáveres, ambulâncias.

A Operação Muzema foi encerrada na madrugada do dia 21 de abril, quando a última vítima foi resgatada. Segundo a assessoria de imprensa do CBMERJ, desde então, não há relatos de possíveis desaparecidos.

Os registros revelam que foram encontrados com ferimentos sete adultos (quatro homens e três mulheres) e três crianças (dois meninos e uma menina). Os bombeiros fluminenses encontraram já sem vida nos destroços dos dois prédios os corpos de quatro homens e dez mulheres, além de seis meninos e uma menina menores de idade.

Os três óbitos ocorridos em hospitais não foram computados nas estatísticas do CBMERJ.