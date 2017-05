Bombeiros controlam incêndio em prédio anexo à ABL, no Rio

O incêndio ocorrido no prédio anexo à Academia Brasileira de Letras (ABL), por volta das 17 horas deste sábado (14), na Avenida Presidente Wilson, no Centro da cidade do Rio de Janeiro, já está sob controle. Bombeiros atuam no local e ocupam uma das faixas da avenida, segundo o Centro de Operações Rio.

Uma testemunha que trabalhava no prédio ao lado, que não quis se identificar, conta que o alarme de incêndio tocou às 16h50, quando já se preparava para ir para casa. Ele desceu as escadas internas, onde encontrou outras pessoas. A testemunha, que neste início de noite aguarda a conclusão do trabalho dos bombeiros na calçada para retornar ao escritório e pegar seus pertences, disse também que não há feridos e que o incêndio não é de grandes proporções.

Segundo a assessoria de imprensa da Defesa Civil, as causas ainda serão apuradas pela Polícia Civil.

