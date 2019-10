Bombeiros combatem novo incêndio em whiskeria no centro do Rio

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) combate hoje (21) um novo incêndio na Whiskeria Quatro Por Quatro, no centro da capital.

Segundo a assessoria de imprensa da corporação, os bombeiros saíram às 7h40 do Quartel Central, na Praça da República.

Na última sexta-feira, três bombeiros morreram e mais três ficaram feridos ao combater outro incêndio no prédio, que fica na Rua Buenos Aires. As mortes foram causadas por inalação de fumaça.

Um dos três feridos morreu dois dias depois, elevando total de óbitos para quatro. O CBMERJ informou que uma sindicância vai apurar as causas do acidente.