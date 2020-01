Bombeiros combatem incêndio em presídio na zona norte do Rio

Militares de quatro quartéis do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro combatem nesta quarta-feira (29) um incêndio na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, zona norte da cidade.



Ainda não há informações sobre feridos ou atendimentos de emergência no local.

A corporação foi acionada às 10h51 de hoje para combater as chamas e ainda trabalha no local.

Chegaram ao local inicialmente os bombeiros do Quartel de Benfica, que receberam o apoio dos militares dos quartéis Central, da Tijuca e da Vila Isabel.