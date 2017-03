Bombeiros buscam por menina desaparecida no rio Aquidauana

O Corpo de Bombeiros retomou na manhã deste sábado (18) as buscas pela menina Laura Freitas, 11 anos, desaparecida ontem durante passeio de barco no Rio Aquidauana, em Aquidauana. Duas equipes, uma em terra e outra em água, fazem varredura minuciosa para tentar encontrá-la. Apesar de o rio estar cheio e de ter se passado quase 24 horas, leitores, amigos e pessoas próximas ainda têm esperança de que ela esteja viva.

O acidente aconteceu por volta das 13h desa sexta-feira (17). Conforme relatado pelo Corpo de Bombeiros, a menina e o padrasto passeavam de barco pelo rio, quando o motor de popa travou subitamente, provocando solavanco que derrubou os dois da embarcação. O homem conseguiu se salvar, mas a menina foi levada pela força da correnteza. A mãe dela, quando chegou ao local, passou mal e precisou receber atendimento médico.

A Marinha, por meio do 6º Distrito Naval, em Corumbá emitiu uma nota oficial, onde informa que tomou conhecimento doa ciente e que uma eupie foi enviada ao local para ajudar nas buscas.



Nota da Marinha

A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 6° Distrito Naval, informa que a Capitania Fluvial do Pantanal (CFPN) tomou conhecimento, na tarde desta sexta-feira (17 de março), do desaparecimento de uma menina de 11 anos na cidade de Aquidauna/MS.

O fato aconteceu por volta das 13h15, em consequência da colisão de uma embarcação miúda com uma ponte no Rio Aquidauana. Uma equipe de inspetores navais da CFPN se deslocou para o local do sinistro para efetuar as buscas.

Será instaurado um Inquérito administrativo pela Capitania Fluvial para apurar a causa determinante do acidente.

Veja Também

Comentários