Bombeiros buscam homem desaparecido após forte chuva em São Paulo

Os bombeiros buscam um homem de 27 anos que desapareceu em Perus, na zona oeste da capital paulista, durante forte chuva que atingiu o município na madrugada de hoje (19). As buscas, que contam com quatro equipes, estão concentradas na Rua Ipacaeta, próximo ao Córrego Perus que transbordou.

Toda a cidade esteve em estado de atenção. Pontos de alagamentos foram registrados principalmente na zona leste, nas avenidas Pires do Rio, Celso Garcia, Conde de Frontin, Baronesa de Muritiba, Adélia Chohfi e na Rua Bandeira de Aracambi. Também ficaram alagadas as avenidas Francisco Matarazzo (zona oeste), Prof. Abraão de Morais (zona sul) e Raimundo Pereira de Magalhães (zona norte). Com rajadas de ventos, foram contabilizadas 13 quedas de árvores, segundo a Defesa Civil.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, a chuva foi causada pelo calor e a entrada da brisa marítima. A previsão para os próximos dias é de condições típicas de verão, com sol, calor e pancadas de chuva no final da tarde. Na -feira (20), a temperatura varia entre mínima de 22ºC e máxima de 34ºC.