Bombeiros buscam dono de carro levado pela enxurrada em Itápolis

O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas, nesta sexta-feira, 22, pelo dono de um carro que foi arrastado e destruído pela enxurrada durante um temporal que atingiu a cidade de Itápolis, interior de São Paulo, na noite de quarta-feira, 20. Desde o temporal, o proprietário do automóvel, Emerson José dos Passos, de 40 anos, está desaparecido.

O carro dele e outros dois automóveis acabaram sendo levados pelas águas do Córrego Viradouro, que transbordou. Os veículos ficaram destruídos, mas até então não havia informação de vítimas.

Familiares denunciaram na tarde de quinta-feira o desaparecimento de Passos à polícia. A suspeita é de que ele estivesse no carro levado pela correnteza. As buscas estão sendo feitas nas margens do rio, cujas águas já baixaram.

Na mesma noite, um temporal atingiu Bauru, principal cidade da região, e causou duas mortes. Luciene Regina do Prado Silva, de 43 anos, e sua filha Bianca Prado da Silva, de 14, estavam em um carro que foi arrastado pela enxurrada numa avenida da cidade. O veículo caiu no Córrego da Grama e mãe e filha não conseguiram se salvar.