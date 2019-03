Bombeiros buscam dois desaparecidos após chuva em São Paulo

O Corpo de Bombeiros busca na manhã de hoje (6) dois desaparecidos, após o temporal que atingiu São Paulo à noite. A capital paulista registrou seis deslizamentos de terra, 26 quedas de árvores e 12 pontos de alagamentos.

Um homem se afogou próximo a uma região de mata na cidade de Embu-Guaçu, Grande São Paulo. As buscas ocorrem desde ontem (5) no local, que é de difícil acesso. Os bombeiros esperam receber apoio do Grupamento Aéreo para ajudar no reconhecimento pelo alto, pois são necessárias quatro horas e meia de trilha para chegar ao local.

O outro caso ocorreu no bairro do Tremembé, zona norte da capital paulista. Três pessoas se afogaram em um córrego da região, próximo à Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, no limite com Guarulhos. Duas delas foram resgatadas e levadas ao Pronto-Socorro de Taipas. As equipes interromperam as buscas na madrugada e recomeçaram os trabalhos na área do pontilhão do acesso a Guarulhos.

Prejuízos

De acordo com a Defesa Civil, um muro caiu sobre um carro na Rua José Francisco Brandão, na região de Cidade Tiradentes e uma árvore de grande porte caiu sobre o telhado de uma residência na Rua Paulo Bim, na Vila Brasilândia. Equipes da Defesa Civil farão uma vistoria do imóvel nesta manhã.

Na favela de Paraisópolis, uma moradia foi parcialmente interdita por causa de várias rachaduras. Duas pessoas foram encaminhadas para casa de parentes.