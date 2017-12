Bombeiro rouba caminhão e é interceptado ao entrar na Esplanada dos Ministérios

Um soldado furtou na madrugada de domingo um caminhão do Corpo de Bombeiros e seguiu em alta velocidade da cidade satélite de Ceilândia até a Esplanada dos Ministérios, quando foi interceptado pela Polícia Militar. Tiros foram disparados nos pneus do veículo que se desgovernou e atravessou a pista. O bombeiro, cujo nome ainda não foi revelado, se entregou. Ele foi levado para a corregedoria do Corpo de Bombeiros, onde agora presta depoimentos.

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal informou que o bombeiro iniciaria o plantão no Corpo de Bombeiros de Ceilândia nesta manhã. Quando ele chegou ao quartel e tomou o veículo, integrantes da própria corporação iniciaram a perseguição e comunicaram o fato à Polícia Militar, que também passou a fazer parte da operação.

A ideia inicial era apenas acompanhar o veículo, até que o combustível se esgotasse para capturar o bombeiro. O plano, no entanto, foi alterado quando policiais perceberam que o veículo rumava em direção da Esplanada dos Ministérios. A informação inicial é a de que o soldado teria entrado em surto psicótico.