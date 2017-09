Bombardeiros dos EUA sobrevoam águas a leste da Coreia do Norte

O Pentágono informou que bombardeiros B-1B de Guam (território norte-americano) e caças de escolta F-15 de Okinawa, no Japão, voaram em uma missão no espaço aéreo internacional sobre as águas a leste da Coreia do Norte.

Os EUA disseram que este foi o ponto mais ao norte da Zona Desmilitarizada que divide a Península Coreana sobrevoado por qualquer caça ou bombardeiro norte-americano neste século.

A porta-voz do Departamento de Defesa Dana White disse em um comunicado que a missão mostra o quão a sério os Estados Unidos levam o que chamou de "comportamento imprudente" da Coreia do Norte.

O comunicado afirmou que os voos são uma "demonstração da determinação dos EUA e uma

mensagem clara" de que o presidente Donald Trump "tem muitas opções militares para

derrotar qualquer ameaça".

White disse que "estamos preparados para usar toda a gama de capacidades militares para

defender a pátria dos EUA e nossos aliados". Fonte: Associated Press.

