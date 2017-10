Bombardeios no leste da Síria deixam pelo menos 15 mortos

Pelo menos 15 pessoas morreram em vários bombardeios em três localidades na província de Deir ez-Zor, no leste da Síria, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos. As informações são da agência EFE.

A organização não governamental aponta que pelo menos 12 civis foram mortos, entre eles cinco crianças e duas mulheres. O bombardeio foi atribuído à força aérea da Rússia em Tub, nos arredores da cidade de Deir ez-Zor, bastião do grupo jihadista Estado Islâmico. Há ainda dezenas de feridos, alguns deles em estado grave, o que pode aumentar o número de mortos.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos, organização sediada em Londres e que conta com uma rede de voluntários em todo a Síria, acredita que outro bombardeio matou duas mulheres na cidade de Al Shahil, ao leste do Rio Eufrates, que cruza a província de Deir ez-Zor.

No povoado de Salu, na margem leste do rio e perto de Al Shahil, foi registrada a morte de um homem em outro ataque.

Desde o dia 9 de setembro, as Forças da Síria Democrática (FSD), aliança liderada por milícias curdas, com a cobertura aérea da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, desenvolvem a ofensiva Tempestade de Al Yazira contra o Estado Islâmico, no leste de Deir ez-Zor e ao sul de Al Hasakah.

Esta operação transcorre em paralelo a outra das tropas governamentais sírias, apoiadas pela aviação russa, iniciada no último dia 2 em Deir ez-Zor, que está concentrada na capital provincial do mesmo nome e em seus arredores.

