Bombardeios matam sete pessoas na província síria de Idlib

Pelo menos sete pessoas, incluindo mulheres e crianças, morreram em decorrência dos bombardeios efetuados na noite de sexta-feira (12) por aviões de guerra não identificados no sul da província de Idlib, no Noroeste da Síria. A informação foi divulgada neste sábado (13) pela organização Observatório Sírio de Direitos Humanos.

Os ataques aéreos tiveram como alvo a cidade de Khan al Sabl, no sul de Idlib, que já foi bombardeado por aviões no dia 2 deste mês. Na ocasião, sete pessoas morreram, entre elas cinco crianças, afirmou a fonte.

Além dos sete civis mortos de ontem à noite, 10 pessoas ficaram gravemente feridas, razão pela qual a organizão não gov ernamental (ONG) teme queo número de mortes aumente.

A província de Idlib está controlada quase totalmente pelo Organismo de Libertação do Levante (aliança criada em torno do antigo braço da Al Qaeda) e outros grupos armados que lutam contra as forças leais ao presidente sírio, Bashar al Assad.

Há semanas, as tropas governamentais desenvolvem uma ofensiva no leste de Idlib em uma tentativa de adentrar e avançar pela região.