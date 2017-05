Bomba fere vice-presidente do Senado e mata 25 pessoas no Paquistão

A polícia paquistanesa afirmou nesta sexta-feira que uma explosão no sudoeste do país feriu o vice-líder do Senado e matou outras 25 pessoas.

Segundo relatos da imprensa local, Abdul Ghafoor Haideri foi atacado quando sua comitiva passava por uma estrada na província de Baluchistan, perto da cidade de Mastung.

Até o momento, nenhum grupo reivindicou a autoria do atentado.

O premiê do país, Nawaz Sharif, condenou o ataque em mensagem transmitida pelo gabinete. Ele também pediu que as autoridades assegurem as melhores condições médicas possíveis para os feridos na explosão, que chegam a 30. Fonte: Associated Press.

