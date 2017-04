Bomba deixa 9 mortos no noroeste do Paquistão

Uma bomba de controle remoto implantada à beira da estrada atingiu uma minivan e matou nove passageiros na região noroeste do Paquistão, segundo um representante local do governo paquistanês. O oficial disse que uma mulher e duas crianças estão entre os mortos.

Arif Khan, responsável pela administração na cidade de Parachinar, disse que a explosão atingiu a van enquanto ela viajava em uma região de minoria xiita na área de Kurram, na fronteira com o Afeganistão. A região já foi palco de violências sectárias.

A explosão também feriu outras treze pessoas, informou a autoridade. Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pelo ataque.

O Taleban do Paquistão e outros militantes sunitas atacam com frequência minorias xiitas porque os consideram hereges.

O Paquistão tem lutado contra militantes islâmicos há mais de uma década.

O país lançou uma nova operação militar em todo o país contra a insurgência, batizada como a operação Radd-ul-Fasaad (Eliminação da Discórdia) depois de uma série de atentados que em fevereiro deste ano causaram cerca de 130 mortes.

A ofensiva é uma continuação da operação Zarb-e-Azb, que começou em junho de 2014 e com a qual o Exército assegura ter abatido 3,5 mil insurgentes - quantidade não comprovada por outra instituição. Desde o início da operação, reduziram significativamente os ataques terroristas no país, apesar de ainda ocorreram, em especial em áreas tribais. Fonte: Associated Press.

