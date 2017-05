Bomba artesanal explode na Itália, mas não há feridos, diz jornal português

O jornal português Diário de Notícias informou há pouco que uma bomba artesanal explodiu nesta manhã em Roma, na Itália, perto de um posto dos correios. Não há registro de vítimas, apenas de danos materiais em veículos. O periódico explica que os funcionários dos correios que estavam nas instalações ficaram em pânico, mas nenhum deles foi ferido. A área foi isolada. De acordo com o Diário de Notícias, trata-se de um explosivo "rudimentar" deixado entre duas viaturas em um estacionamento.

Hoje e amanhã, o Papa Francisco estará em Fátima, uma cidade religiosa portuguesa, que foi cenário da aparição da santa a três irmãos pastores, ainda crianças. Amanhã, se completa o centenário do milagre. A previsão é que ele viaje às 14 horas da Itália (13 horas em Portugal e 9 horas no Brasil) para canonizar os pastorinhos Francisco e Jacinta Marto. O Papa terá encontro com o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa no meio da tarde. A visita do Papa a Fátima atrairá centenas de milhares de fiéis que já se programaram há meses para acompanhá-lo nessa jornada.

