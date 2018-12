Bolsonaro participa de formatura de oficiais em Resende

O presidente eleito Jair Bolsonaro vai participar da cerimônia de formatura de oficiais combatentes do Exército da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende, na Região Sul Fluminense, na manhã deste sábado, 1. Bolsonaro está na cidade desde a tarde desta sexta-feira, 30.

O evento é considerado o mais importante do calendário acadêmico, a Declaração de Aspirantes-a-Oficial. Os 427 Cadetes que estão se formando receberão a graduação de Bacharel em Ciências Militares e são aspirantes a oficial do Exército.

A agenda desta semana de Bolsonaro foi marcada por sua participação em eventos militares. Na noite desta sexta-feira, Bolsonaro jantou em um hotel de trânsito de militares na cidade, onde se encontrou com amigos. Ele estava acompanhado do futuro ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno.