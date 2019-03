Bolsonaro participa de evento do Dia da Mulher com Michelle, Dogde e ministras

No Dia Internacional da Mulher, o presidente Jair Bolsonaro participa de cerimônia em homenagem à data ao lado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, do vice-presidente, Hamilton Mourão, e de sua esposa, Paula Mourão. O evento ocorre no Palácio do Planalto. Únicas ministras da Esplanada, Damares Alves (Direitos Humanos) e Tereza Cristina (Agricultura) também estão no evento, além da procuradora-geral da República, Raquel Dodge. São esperados pronunciamentos do presidente e da primeira-dama.